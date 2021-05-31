Анонимы «заминировали» здания МВД и мэрии в Керчи

Керчь, 31 мая. Неизвестные разослали на электронную почту угрозы о «бомбах» в двух зданиях — администрация и МВД. Полиция проверяет сообщения.

После поступлений писем в городе приняли необходимые меры. Сотрудников и посетителей администрации эвакуировали. На место тут же приехали стражи порядка, среди них кинологи с собаками. Они обследуют помещения на предмет взрывоопасных предметов.

Пока неизвестно, с какого адреса поступили угрозы. В настоящее время личность злоумышленника не установлена. Этим вопросом займутся в МВД.

Ранее в Москве злоумышленники «заминировали» здание столичного театра, в котором проходил спектакль о белорусских беспорядках «Соседи», поставленный «Театром.doc», сообщал ФАН.