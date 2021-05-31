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31 мая 11:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
10:40
Происшествия
Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу
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Сверхдоходы российских металлургов привлекли внимание правительства

Экономика
Сверхдоходы российских металлургов привлекли внимание правительства
government.ru  /  Правительство Российской Федерации

Москва, 31 мая. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов высказался за то, чтобы российские металлургические компании выделили крупные суммы в бюджет страны.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что отечественные металлургические предприятия «нахлобучили» Россию на 100 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

По мнению Белоусова, компании нарастили доходы, воспользовались ситуацией с повышением цен на внутреннем рынке, но не заплатили необходимые деньги в бюджет.

Предполагается, что организации возвратят государству средства путем выплаты налогов. Ранее Белоусов занимал должность помощника президента РФ и оценивал сверхдоходность этих же компаний, а также анализировал деятельность агропроизводителей удобрений и газохимии. Он отмечал три года назад, что более 500 млрд рублей сверхдоходов требуется направить на выполнение майских указов.

Белоусов также поделился своим мнением о том, как избавиться от бедности в России и какой единственный верный способ для этого существует.

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налоги доходы белоусов металлургические компании
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