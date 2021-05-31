Сверхдоходы российских металлургов привлекли внимание правительства

Москва, 31 мая. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов высказался за то, чтобы российские металлургические компании выделили крупные суммы в бюджет страны.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что отечественные металлургические предприятия «нахлобучили» Россию на 100 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

По мнению Белоусова, компании нарастили доходы, воспользовались ситуацией с повышением цен на внутреннем рынке, но не заплатили необходимые деньги в бюджет.

Предполагается, что организации возвратят государству средства путем выплаты налогов. Ранее Белоусов занимал должность помощника президента РФ и оценивал сверхдоходность этих же компаний, а также анализировал деятельность агропроизводителей удобрений и газохимии. Он отмечал три года назад, что более 500 млрд рублей сверхдоходов требуется направить на выполнение майских указов.

Белоусов также поделился своим мнением о том, как избавиться от бедности в России и какой единственный верный способ для этого существует.