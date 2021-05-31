В «Единой России» начали подведение итогов предварительного голосования

Москва, 31 мая. Партия «Единая Россия» начала подводить результаты праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму.

ЕР дала старт соединению электронного ключа шифрования блокчейна предварительного голосования. После их соединения партия начинает оценивать результаты голосования. Вслед за соединением частей ключей блокчейн публикуется на сайте pg.er.ru. Процедура позволяет наблюдать за подсчетом голосов в режиме реального времени.

Ранее стало известно о росте доверия к праймериз в электронном формате среди жителей Москвы. Первичные выборы показали рекордное число избирателей.