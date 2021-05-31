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31 мая 11:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:59
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
10:40
Происшествия
Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу
Все новости

Власти Дагестана объяснили сокращение числа предпринимателей «очищением» сферы

Экономика
Власти Дагестана объяснили сокращение числа предпринимателей «очищением» сферы
pixabay.com  / 

Махачкала, 31 мая. Сокращение числа субъектов малого и среднего бизнеса в Дагестане объясняется закрытием бездействующих организаций, которые в свое время открывались для получения господдержки. Врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям республики Хаджи-Мурад Абашилов назвал этот процесс «очищением».

По его словам, с 2017 года количество мелких и средних предпринимателей в регионе сократилось с 50 тысяч до 37 тысяч. При этом действительно работающие предприниматели продолжают свою деятельность, прекратили существование в основном те, кто не вел реальных дел.

«Что касается закрытия субъектов малого и среднего бизнеса, то да, такая тенденция есть, она была. Это было связано с тем, что большое количество субъектов, которое было открыто три-четыре года назад для получения грантов и участия в программах поддержки, на определенном этапе усиления налогового контроля за бездействующими организациями, было закрыто, произошло некоторое очищение», — сказал Абашилов в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

По информации республиканской организации профсоюза работников малого и среднего бизнеса, в Дагестане на сегодняшний день зарегистрировано 48,7 тысячи субъектов предпринимательства. За последние пять лет их количество сократилось почти вдвое.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в Дагестане по нацпроекту поддержки предпринимательства было создано 23 новых сельхозпотребкооператива и 74 фермерских хозяйства. В прошлом году властям региона удалось вовлечь в сельскохозяйственный бизнес почти 1,5 тысячи человек.

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россия дагестан малый и средний бизнес
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Все новости / Экономика / Власти Дагестана объяснили сокращение числа предпринимателей «очищением» сферы
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