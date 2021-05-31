Власти Дагестана объяснили сокращение числа предпринимателей «очищением» сферы

Махачкала, 31 мая. Сокращение числа субъектов малого и среднего бизнеса в Дагестане объясняется закрытием бездействующих организаций, которые в свое время открывались для получения господдержки. Врио руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям республики Хаджи-Мурад Абашилов назвал этот процесс «очищением».

По его словам, с 2017 года количество мелких и средних предпринимателей в регионе сократилось с 50 тысяч до 37 тысяч. При этом действительно работающие предприниматели продолжают свою деятельность, прекратили существование в основном те, кто не вел реальных дел.

«Что касается закрытия субъектов малого и среднего бизнеса, то да, такая тенденция есть, она была. Это было связано с тем, что большое количество субъектов, которое было открыто три-четыре года назад для получения грантов и участия в программах поддержки, на определенном этапе усиления налогового контроля за бездействующими организациями, было закрыто, произошло некоторое очищение», — сказал Абашилов в эфире телеканала РГВК «Дагестан».

По информации республиканской организации профсоюза работников малого и среднего бизнеса, в Дагестане на сегодняшний день зарегистрировано 48,7 тысячи субъектов предпринимательства. За последние пять лет их количество сократилось почти вдвое.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году в Дагестане по нацпроекту поддержки предпринимательства было создано 23 новых сельхозпотребкооператива и 74 фермерских хозяйства. В прошлом году властям региона удалось вовлечь в сельскохозяйственный бизнес почти 1,5 тысячи человек.