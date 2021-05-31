Надземное метро могут открыть в 60 городах России, ФАН узнал подробности

«Амбициозный и вроде бы для людей» — проект жителя Санкт-Петербурга Рината Бичурина в социальных сетях и СМИ обсуждают уже пять лет. Правда, дальше обсуждений дело пока не идет. Мужчина предлагает построить «новое метро России». Оно должно появиться в 60 городах с населением от 200–300 тысяч человек и быть практически бесплатным, что, несомненно, привлекает рядовых граждан, которые не понимают, почему этой идее так и не могут дать зеленый свет. ФАН решил узнать подробности.

Суть инициативы

По мнению автора инициативы, в федеральном, региональных и в городских бюджетах нет денег для строительства метрополитена, а вот надземное метро строится дешевле и может быть быстрее подземного. Управление частной компанией позволит снизить затраты на перевозку без ущерба для комфорта и безопасности пассажиров. Строиться и управляться такое метро будет без участия государственного сектора и станет вторым ярусом движения над дорогами общего пользования. Компенсация затрат на перевозку пассажиров станет возможной за счет доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций.

Изначально господин Бичурин говорил о том, что метро и вовсе должно быть бесплатным для горожан. Однако с течением времени и, видимо, при просчете экономической модели стало ясно, что одна поездка может обходиться примерно в 20 рублей. Но все равно — дешевле, чем на любом виде общественного транспорта. И быстрее.

Для начала Бичурин предлагает проложить надземное метро длиной до десяти километров на эстакадах над дорогами общего пользования. На ветке должно быть около или чуть больше десяти станций. Примером такого метро служат инфраструктурные объекты в европейских городах Лилле, Ренне, Лозанне. Там работают поезда на шинном ходу, которые управляются без машинистов из единого диспетчерского пункта.

vk.com / vk.com/novrosmetro

Новатор или популист?

За пять лет информации о проекте Рината Бичурина в медийном пространстве было много. Создан сайт, на котором можно поддержать проект, писали петиции, выходили на импровизированные митинги в поддержку инициативы. Возможно, автору нового метро это и нужно: создать хайп вокруг нереализуемого проекта, поддержать волну негодования и создать народные волнения, но это лишь предположение одного из пользователей в социальных сетях. Другие, напротив, поддерживают, по их мнению, новатора, за которым — будущее общественного транспорта.

Есть и откровенные обвинения в адрес Бичурина. СМИ в Ростовской области и вовсе называют его аферистом, собирающим отклики на своем сайте, где он сообщает, что как только наберется необходимое количество откликов — в каждом городе свое, встанет вопрос о проведении референдума, единственной темой которого станет: «Хотите ли вы бесплатное метро в своем городе?».

Сайты региональных СМИ продолжают пестрить яркими заголовками, в статьях рассказывают о новых и новых инициативах Бичурина. Но в большинстве своем мнения экспертов, которых они опрашивают, едины и сходятся на том, что проект этот нереализуем по ряду причин.

vk.com / vk.com/novrosmetro

Почему не получается?

Сам Ринат Бичурин ответа на вопрос о том, почему такая перспективная система общественного транспорта до сих пор не появилась в России, дать не может.

«В администрацию Армавира было отправлено предложение, поэтому я пока жду ответа от них», — заявил Ринат Бичурин.

В администрации города эту информацию комментировать не стали.

«Мы ничего не знаем по поводу строительства метро в нашем городе. Информации у нас нет. Видели и знаем, что такие предложения от этого гражданина поступают в администрации и других городов по всей стране. Но про Армавир — это фейк», — поделились с ФАН в пресс-службе администрации Армавира.

Совсем недавно, по словам Бичурина, он отправил подобное предложение в мэрию подмосковного Королева, на что получил предложение принять участие в совещании профильного ведомства. Готовится к нему. А на прошлой неделе, опять же, по информации метростроителя, он был на таком же совещании в Химках. Все это вызывает некоторые сомнения, поэтому мы постарались их развеять.

Редакция ФАН обратилась за подтверждением этой информации в пресс-службу мэрии муниципалитета. Оперативно ответить на наши вопросы сотрудники администрации города Химок не смогли, попросив подготовить письменный запрос. В течение обозначенного срока для ответа реакции на него мы не получили. Утром в понедельник нам подтвердили, что документ находится в работе у замглавы города. Только вот информацией о том, когда он будет рассмотрен, не поделились.

vk.com / vk.com/novrosmetro

Тем временем сам Бичурин говорит о том, что Химки как раз и стали тем городом, где над его проектом решили подумать. Предложили его доработать даже для увеличения суммы инвестиций.

«Будем работать. Понимаете, это же Московская область, там все не очень быстро делается», — рассказал ФАН Ринат Бичурин.

На вопрос о том, есть ли хоть один согласованный проект строительства, он отвечает уклончиво, говоря, что список нужно смотреть. Но любому понятно, что если бы хоть одно согласование было пройдено полностью, об этом было бы известно широкому кругу лиц.

«С прошлого года уже намечается успех. Потому что, во-первых, доработан проект. Раньше я предлагал все-таки «тяжелый» метрополитен, рельсовый. А сейчас я предлагаю только «легкое» метро на машинном ходу», — говорит Ринат Бичурин.

Ранее ФАН писал, что в Краснодаре есть несколько идей по разгрузке города от дорожных заторов. Там хотят построить как наземное метро — создать систему городских электричек, так и канатную дорогу, которая станет альтернативой общественному транспорту.