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31 мая 10:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:57
Армия
В Италии выяснили, зачем Россия планирует заняться созданием одномоторного истребителя
10:56
Происшествия
Правоохранители озвучили версию смерти целой семьи в Подмосковье
10:56
Экономика
Сдерживание цен на сахар сохранится в России после 1 июня
10:56
Происшествия
СК предъявил обвинение екатеринбургскому стрелку
10:55
Происшествия
Стали известны личности родителей убитых в Щелкове детей
10:55
Происшествия
Алтайский суд арестовал школьницу по делу об изнасиловании девочки бутылкой
10:54
Экономика
МИД РФ рассказал, сколько будет продолжаться транзит газа через Украину
10:53
Происшествия
Бомж похитил женскую сумку из церкви в Кронштадте
10:52
Политика
МИД России готов помочь Белоруссии в вопросе санкций
10:52
Происшествия
Сгнившие трупы двух детей и их родители найдены в Подмосковье
10:50
Общество
ПЦР-лаборатория для диагностики пациентов северных территорий открывается в Прикамье
10:50
Армия
Отряды Юнармии приняли участие в военно-спортивной игре «Победа» в Подмосковье
10:49
Политика
МИД Франции оценил возможный факт слежки США за политиками из Европы
10:48
Общество
Издание News.ru объявило о закрытии после 20 лет работы
10:48
Происшествия
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
10:47
Происшествия
Раненная екатеринбургским стрелком девочка находится в коме
10:44
Общество
На Камчатке произошли сбои в работе сотовых операторов
10:44
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Машная рассказала о неудачной пластической операции
10:41
Происшествия
Семья из четырех человек найдена мертвой в подмосковном Щелкове
10:40
Происшествия
Врачи прооперировали раненную в Екатеринбурге школьницу
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По мнению социологов, Ростов-на-Дону стал самым общительным городом в России

Общество
По мнению социологов, Ростов-на-Дону стал самым общительным городом в России
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 31 мая. В мая текущего года независимое исследовательское агентство Zoom market провело опрос на тему самых общительных жителей России. С большим перевесом из 23 городов, где проводилось исследование, в лидеры по общению выбилась Донская столица.

Как отмечают специалисты исследовательского агентства, в ходе эксперимента было опрошено 2760 человек от 18 до 73 лет в 23 городах России. Рейтинг формировался по ответам на основании пяти вопросов:

  • Трудно ли вам заговорить с незнакомцем?
  • Легко ли вы завязываете новые знакомства? 
  • Как проводите досуг? 
  • Какой у вас круг общения?
  • Общительный ли вы человек?

Оказалось, что для 63 процентов опрошенных россиян, больших усилий стоит завести разговор с незнакомым человеком. Однако лишь 39 процентов из всех респондентов охарактеризовали себя как очень общительные люди.

По итогам опроса, лидером общительных городов России стал Ростов-на-Дону. В тройку лидеров также вошли Иваново и Краснодар. Брянск и Севастополь заняли четвертую и пятую позиции, а десятку замкнули Саратов, Воронеж, Белгород, Саранск и Нижний Новгород.

Из 23 городов, жители которых приняли участие в опросе, самыми замкнутыми оказались жители Омска и Челябинска.

Ранее ФАН сообщал о результатах социологического исследования по размеру заработной платы россиян, способной заставить их отказаться от отпусков. Аналитики отметили, что в среднем россияне готовы отказаться от отпусков за ежемесячную зарплату в 413,6 тысячи рублей.

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ростов-на-дону рейтинг общение соц исследования
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Все новости / Общество / По мнению социологов, Ростов-на-Дону стал самым общительным городом в России
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