По мнению социологов, Ростов-на-Дону стал самым общительным городом в России

Ростов-на-Дону, 31 мая. В мая текущего года независимое исследовательское агентство Zoom market провело опрос на тему самых общительных жителей России. С большим перевесом из 23 городов, где проводилось исследование, в лидеры по общению выбилась Донская столица.
Как отмечают специалисты исследовательского агентства, в ходе эксперимента было опрошено 2760 человек от 18 до 73 лет в 23 городах России. Рейтинг формировался по ответам на основании пяти вопросов:
- Трудно ли вам заговорить с незнакомцем?
- Легко ли вы завязываете новые знакомства?
- Как проводите досуг?
- Какой у вас круг общения?
- Общительный ли вы человек?
Оказалось, что для 63 процентов опрошенных россиян, больших усилий стоит завести разговор с незнакомым человеком. Однако лишь 39 процентов из всех респондентов охарактеризовали себя как очень общительные люди.
По итогам опроса, лидером общительных городов России стал Ростов-на-Дону. В тройку лидеров также вошли Иваново и Краснодар. Брянск и Севастополь заняли четвертую и пятую позиции, а десятку замкнули Саратов, Воронеж, Белгород, Саранск и Нижний Новгород.
Из 23 городов, жители которых приняли участие в опросе, самыми замкнутыми оказались жители Омска и Челябинска.
Ранее ФАН сообщал о результатах социологического исследования по размеру заработной платы россиян, способной заставить их отказаться от отпусков. Аналитики отметили, что в среднем россияне готовы отказаться от отпусков за ежемесячную зарплату в 413,6 тысячи рублей.