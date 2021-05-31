Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды

Киев, 31 мая. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы. Об этом рассказал сам политик.

Алексей Гончаренко сообщил в Facebook об акте вандализма, который он устроил в честь Дня города. На основной части плакатов написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали». В нижнем углу билборда депутат разместил свое фото и поздравление столицы с днем рождения.

Гончаренко неоднократно выступал с антироссийскими высказываниями. Однажды он заявил, что Кубань должна принадлежать Украине. Депутат также возмущался, что россияне называют Харьков и Одессу русскими городами.

Украина ранее ввела санкции против 11 граждан РФ, передает НСН. В список попали несколько актеров и певцов.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко отметил, что Евросоюз одним «прикосновением» превращает все в руины. По его мнению, на Украине с этим справляются власти и президент страны Владимир Зеленский.