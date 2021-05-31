Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов

Москва, 31 мая. Правильный подход к питанию и спорту может помочь сбросить лишний вес без ущерба для здоровья и строгих ограничений в еде.

Директор по развитию коммерческого контента Елена Штань поделилась собственным опытом похудения. Несколько действенных советов помогут эффективно сбросить 10 килограммов. Так, в первую очередь стоит обратить внимание на интервальное голодание.

Штань выбрала для себя главным приемом пищи завтрак, перед которым она выпивает стакан воды. В течение дня она также употребляет еще около четырех-пяти стаканов. Кроме того, важно минимизировать количество соли в рационе и по возможности отказаться от кофе с молоком.

Привести в порядок фигуру также помогают определенные продукты. Так, яйца и брокколи отлично насыщают организм, избавляя надолго от чувства голода.