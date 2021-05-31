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09:31
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:31
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:31
Общество
Усталость в ногах может быть причиной опасного заболевания
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
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Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле

Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
Prt Scr youtube.com  /  Главные новости

Барнаул, 31 мая. Владельца батута, опрокинувшегося с детьми возле торгового центра «Район», допросили следователи. Мужчина не задержан, заявили в ведомстве.

Следственный комитет начнет проверять карусели и другие аттракционы после ЧП с батутом и травмированием детей, заявили в правительстве Алтайского края. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, из батута вылетел шланг, в результате чего он начал подниматься в воздух, а затем лопнул от давления. Рядом находился забор и трамвайные пути, куда рухнули двое маленьких детей. В настоящий момент они находятся в больнице.

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барнаул следователи батут
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