Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле

Барнаул, 31 мая. Владельца батута, опрокинувшегося с детьми возле торгового центра «Район», допросили следователи. Мужчина не задержан, заявили в ведомстве.

Следственный комитет начнет проверять карусели и другие аттракционы после ЧП с батутом и травмированием детей, заявили в правительстве Алтайского края. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, из батута вылетел шланг, в результате чего он начал подниматься в воздух, а затем лопнул от давления. Рядом находился забор и трамвайные пути, куда рухнули двое маленьких детей. В настоящий момент они находятся в больнице.