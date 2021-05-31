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09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
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09:12
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Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
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Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение

  /   Обновлено: 31 мая 2021 09:20
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 31 мая. Заключенной в СИЗО в Белоруссии россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение в понедельник после обеда.

Дальнейшую судьбу Сапеги будет решать белорусский суд. Сейчас идет проверка на причастность гражданки РФ к Telegram-каналу, в котором публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии во время массовых акций протеста после президентской гонки в республике.

Девушка была задержана в минском аэропорту вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ее обвиняют по статье о разжигании розни. Россиянке грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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минск обвинение сапега
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