Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение

Минск, 31 мая. Заключенной в СИЗО в Белоруссии россиянке Софии Сапеге предъявят обвинение в понедельник после обеда.

Дальнейшую судьбу Сапеги будет решать белорусский суд. Сейчас идет проверка на причастность гражданки РФ к Telegram-каналу, в котором публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии во время массовых акций протеста после президентской гонки в республике.

Девушка была задержана в минском аэропорту вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ее обвиняют по статье о разжигании розни. Россиянке грозит лишение свободы сроком до 12 лет.