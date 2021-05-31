Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах

Москва, 31 мая. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в российских школах начался с 31 мая. Он продлится до 24 июня.

Выпускники 11 классов должны сдавать ЕГЭ, если планируют поступать в высшие учебные заведения. Школьники, которые хотят просто получить аттестат, могут сдать только выпускные экзамены по русскому и математике.

Сдача каждого экзамена будет начинаться в 10 утра. Особое внимание при подготовке к проведению мероприятия уделено требованиям безопасности. Участники должны прибыть на экзамен в средствах индивидуальной защиты, на входе будет установлена рамка металлодетектора, школьники будут допускаться в класс по паспортам и утвержденным спискам. Помещения будут обработаны согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме предостерегли школьников от попыток списывания на ЕГЭ. Заслуженный учитель Евгений Бунимович заявил, что российские школьники списывают больше, чем ученики в любой другой стране.