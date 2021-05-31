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09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
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Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах

Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 31 мая. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в российских школах начался с 31 мая. Он продлится до 24 июня.

Выпускники 11 классов должны сдавать ЕГЭ, если планируют поступать в высшие учебные заведения. Школьники, которые хотят просто получить аттестат, могут сдать только выпускные экзамены по русскому и математике.

Сдача каждого экзамена будет начинаться в 10 утра. Особое внимание при подготовке к проведению мероприятия уделено требованиям безопасности. Участники должны прибыть на экзамен в средствах индивидуальной защиты, на входе будет установлена рамка металлодетектора, школьники будут допускаться в класс по паспортам и утвержденным спискам. Помещения будут обработаны согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме предостерегли школьников от попыток списывания на ЕГЭ. Заслуженный учитель Евгений Бунимович заявил, что российские школьники списывают больше, чем ученики в любой другой стране.

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школа егэ сдача
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