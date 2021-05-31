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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
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Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске

Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Гагарин

Минск, 31 мая. Спецслужбы России предупреждали Белоруссию о возможных провокациях российских олигархов после президентской гонки в 2020 году.

Тогда еще много было неясно, так как происходящее развивалось очень быстро. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей изданию «Коммерсантъ».

«Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал он.

Однако благодаря быстрой реакции российских спецслужб провокации удалось предотвратить. Речь шла как о действующих, так и о бывших олигархах из России.

Тема Белоруссии станет одной из главных на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, пишет издание The Hill. Журналисты уверены, что для Вашингтона ситуация в Белоруссии вышла на первый план после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Авторы материала не исключили, что Байден выскажет Москве недовольство из-за поддержки президента республики Александра Лукашенко, особенно после августа 2020 года.

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белоруссия провокации олигархи
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