Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске

Минск, 31 мая. Спецслужбы России предупреждали Белоруссию о возможных провокациях российских олигархов после президентской гонки в 2020 году.

Тогда еще много было неясно, так как происходящее развивалось очень быстро. Об этом рассказал глава белорусского МИД Владимир Макей изданию «Коммерсантъ».

«Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал он.

Однако благодаря быстрой реакции российских спецслужб провокации удалось предотвратить. Речь шла как о действующих, так и о бывших олигархах из России.

Тема Белоруссии станет одной из главных на встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, пишет издание The Hill. Журналисты уверены, что для Вашингтона ситуация в Белоруссии вышла на первый план после инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Авторы материала не исключили, что Байден выскажет Москве недовольство из-за поддержки президента республики Александра Лукашенко, особенно после августа 2020 года.