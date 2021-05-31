Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»

Москва, 31 мая. Вооруженные силы России и Белоруссии приступили к подготовке крупных совместных учений, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Маневры запланированы на сентябрь текущего года. Они станут главным мероприятием подготовки органов военного управления и войск, подчеркнул Бувальцев.

«Кроме того, для участия в учении приглашены иностранные государства в составе коалиционной группировки войск, особенностью совместных действий которой станет достижение тактической совместимости органов управления и войск для отражения нападения условного противника и нанесение ему поражения, не позволяющего вести дальнейшие боевые действия», — добавил он.

Военные уже провели рекогносцировку районов проведения совместных стратегических учений. Также была организована подготовка соответствующих полигонов к размещению войск.

Ранее в ОДКБ также анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году. Маневры пройдут осенью в Центральной Азии.