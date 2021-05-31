Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков

Берлин, 31 мая. Спецслужбы Дании помогали властям США следить за европейскими политиками.

Как сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung, слежка велась с 2012 по 2014 год по запросу американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Среди тех, за кем активно следили, были канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также политик Пеер Штайнбрюк.

Журналисты выяснили, что спецслужбы Дании разрешили США доступ к станции около Копенгагена, откуда шла прослушка, и где можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Кроме того, слежка АНБ осуществлялась за МИД Дании и минфином страны.

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