Названы три главных риска для банковской системы России

Москва, 31 мая. Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов назвал три потенциальных риска для российской банковской системы.

По словам эксперта, в России банковский сектор сохраняет общую стабильность. Но есть несколько моментов, за которыми следует пристально наблюдать. К ним Сухов отнес все более активное участие в непрофильном бизнесе, волатильность процентных ставок и снижение качества кредитного портфеля юридических лиц.

«Во-первых, банки идут по пути расширения участия в непрофильном бизнесе в различных формах. В таких ситуациях на первый план выходят проблемы качества внутреннего управления и финансового планирования», — заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сухов.

Снижение качества кредитного портфеля юридических лиц обычно настигает банки год спустя после наступления турбулентности. Глава АКРА отметил вероятность того, что платежеспособность клиентов, кредиты которым реструктурированы в прошлом году, не восстановится до необходимого для выполнения обязательств в полном объеме уровня.

Кроме того, Сухов считает, что Банк России в текущем году может повышать или снижать ставку в определенные периоды. Управление процентным риском будет столь масштабно применяться банками на практике в первый раз, заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что российские банки выразили готовность навсегда перевести на удаленную работу до 30% своих сотрудников. Такие меры помогут крупным кредитным организациям сэкономить на аренде помещений, но при этом повышается риск утечек информации.