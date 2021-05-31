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31 мая 09:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
08:55
Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Все новости

Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Москва, 31 мая. Больше трети россиян считают, что на содержание ребенка необходимо выделять 15–30 тысяч рублей ежемесячно.

Еще треть назвали необходимую сумму на содержание ребенка в размере 30-50 тысяч рублей. Это следует из исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

«Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15–30 тысяч в месяц. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Каждый пятый житель России считает, что на содержание ребенка уходит от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 8% заявили, что требуется больше 100 тысяч рублей в месяц.

Всего 6% отметили, что на ребенка хватит трат в размере чуть больше официального прожиточного минимума — 15 тысяч рублей. Исследование проводилось среди россиян от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам. Большинство из них являются мужчинами.

Исследование проводилось в преддверии акции «Судебные приставы — детям», которая пройдет в Москве 1 июня. Статистика показывает, что лишь 9,5% должников по алиментам являются женщинами. Возраст среднестатистического неплательщика-мужчины в Москве составляет от 30 до 42 лет. Его задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей

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ребенок деньги содержание
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