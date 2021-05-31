Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Москва, 31 мая. Больше трети россиян считают, что на содержание ребенка необходимо выделять 15–30 тысяч рублей ежемесячно.

Еще треть назвали необходимую сумму на содержание ребенка в размере 30-50 тысяч рублей. Это следует из исследования банка «Открытие», передает РИА Новости.

«Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15–30 тысяч в месяц. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Каждый пятый житель России считает, что на содержание ребенка уходит от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 8% заявили, что требуется больше 100 тысяч рублей в месяц.

Всего 6% отметили, что на ребенка хватит трат в размере чуть больше официального прожиточного минимума — 15 тысяч рублей. Исследование проводилось среди россиян от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее ФССП составила портрет среднестатистического неплательщика по алиментам. Большинство из них являются мужчинами.

Исследование проводилось в преддверии акции «Судебные приставы — детям», которая пройдет в Москве 1 июня. Статистика показывает, что лишь 9,5% должников по алиментам являются женщинами. Возраст среднестатистического неплательщика-мужчины в Москве составляет от 30 до 42 лет. Его задолженность в среднем составляет 226 тысяч рублей