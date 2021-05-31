Страшное ДТП с маршруткой и легковушкой произошло под Астраханью

Астрахань, 31 мая. Легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами столкнулись в Приволжском районе Астраханской области, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение об инциденте на дороге «село Образцово-Травино — город Астрахань» поступило в спасательную службу в 07:06 понедельника. Произошла дорожная авария с участием пассажирской газели и легкового автомобиля.

Ведомство на своей официальной странице в Instagram публикует фотографию с места инцидента. На снимке видно, что маршрутка лежит на боку.

Розлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области сообщает, что информация о числе пострадавших уточняется. По предварительным данным, погиб 76-летний мужчина. 73-летняя женщина госпитализирована.