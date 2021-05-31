Звезда «Друзей» вспомнил о травме, которая мешает ему разговаривать

Лос-Анджелес, 31 мая. Голливудский актер Дэвид Швиммер рассказал, как повредил барабанную перепонку из-за падения в бассейн. Даже после лечения травма порой дает о себе знать.

Исполнитель роли Росса в «Друзьях» веселился со своей дочерью и решил смешно упасть в бассейн, но в результате у него лопнула барабанная перепонка. Об этом сообщает Mirror.

«Я пытался рассмешить свою дочь. Я стоял на краю бассейна и хотел рассмешить ее, поэтому я изобразил что-то вроде падения мертвеца в бассейн. В итоге я ударился ухом под каким-то углом так, что сразу же разорвал барабанную перепонку», — рассказал актер.

Лечение заняло шесть недель. Несмотря на то, что ухо зажило, остались последствия травмы. Теперь периодически Дэвид слышит шум в ушах.

«Прошло семь месяцев. Это безумие. У меня бывают плохие дни и хорошие. Если я говорю слишком много и громко, это провоцирует звон. Мне приходилось принимать разные лекарства, чтобы время от времени приходить на съемки и не страдать от боли», — резюмировал Швиммер.

Ранее стало известно, что комедийный сериал «Друзья» мог иметь другое название. На нем настаивали сценаристы, но продюсеры просили выбрать более лаконичный вариант.