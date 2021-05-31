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новостей
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
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Звезда «Друзей» вспомнил о травме, которая мешает ему разговаривать

Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» вспомнил о травме, которая мешает ему разговаривать
Global Look Press  /  Supplied by FilmStills.net

Лос-Анджелес, 31 мая. Голливудский актер Дэвид Швиммер рассказал, как повредил барабанную перепонку из-за падения в бассейн. Даже после лечения травма порой дает о себе знать.

Исполнитель роли Росса в «Друзьях» веселился со своей дочерью и решил смешно упасть в бассейн, но в результате у него лопнула барабанная перепонка. Об этом сообщает Mirror.

«Я пытался рассмешить свою дочь. Я стоял на краю бассейна и хотел рассмешить ее, поэтому я изобразил что-то вроде падения мертвеца в бассейн. В итоге я ударился ухом под каким-то углом так, что сразу же разорвал барабанную перепонку», — рассказал актер.

Лечение заняло шесть недель. Несмотря на то, что ухо зажило, остались последствия травмы. Теперь периодически Дэвид слышит шум в ушах.

«Прошло семь месяцев. Это безумие. У меня бывают плохие дни и хорошие. Если я говорю слишком много и громко, это провоцирует звон. Мне приходилось принимать разные лекарства, чтобы время от времени приходить на съемки и не страдать от боли», — резюмировал Швиммер.

Ранее стало известно, что комедийный сериал «Друзья» мог иметь другое название. На нем настаивали сценаристы, но продюсеры просили выбрать более лаконичный вариант.

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кино голливуд друзья дэвид швиммер
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