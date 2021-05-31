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новостей
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
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Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
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Создатель «Тихого места — 2» вспомнил отзыв Стивена Кинга о его фильме

Шоу-бизнес
Создатель «Тихого места — 2» вспомнил отзыв Стивена Кинга о его фильме
Кадр из фильма «Тихое место»

Лос-Анджелес, 31 мая. Голливудский актер и режиссер Джон Красински, снявший сиквел «Тихого места», публично ответил писателю Стивену Кингу на его хвалебный отзыв.

Кинокартина в жанре ужасов стала для постановщика третьей за всю его карьеру. Однако он показал, что даже малобюджетные фильмы могут быть успешными. На «Тихое место» было потрачено всего 17 млн долларов, когда как сборы составили 300 млн. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Одним из фанатов киноленты оказался культовый писатель, выпустивший множество триллеров, детективов и хоррор-произведений. Причем Стивен Кинг не просто публично похвалил сценарий и концепцию, но и написал Красински электронное письмо, предложив билеты на бейсбольный матч.

«Что я думаю о его произведениях, так это то, что он всегда лучшим с точки зрения описания мира и персонажей. Он действительно погружает тебя в эту атмосферу», — рассказал Джон.

Он отметил, что реакция на его первый фильм «Тихое место» была ошеломляющей. Для него этот отзыв был особенно важен, ведь он житель Бостона и поклонник Кинга.

«Он не только был невероятно добр, когда говорил о фильме публично, но и потом у нас был обмен электронными сообщениями, где он очень конкретно говорил о том, что ему нравится в фильме, и я был полностью и полностью поражен. Я не брал у него билеты на «Ред Сокс» (бейсбольная команда из Бостона. — Прим. ред.), но когда-нибудь обязательно это сделаю», — рассказал Красински.

Ранее стало известно, что сиквел «Тихого места» стартовал в прокате лучше, чем первая часть. Ужастику пророчат лидерство в домашнем прокате.

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кино стивен кинг голливуд джон красински тихое место 2
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