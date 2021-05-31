Создатель «Тихого места — 2» вспомнил отзыв Стивена Кинга о его фильме

Лос-Анджелес, 31 мая. Голливудский актер и режиссер Джон Красински, снявший сиквел «Тихого места», публично ответил писателю Стивену Кингу на его хвалебный отзыв.

Кинокартина в жанре ужасов стала для постановщика третьей за всю его карьеру. Однако он показал, что даже малобюджетные фильмы могут быть успешными. На «Тихое место» было потрачено всего 17 млн долларов, когда как сборы составили 300 млн. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Одним из фанатов киноленты оказался культовый писатель, выпустивший множество триллеров, детективов и хоррор-произведений. Причем Стивен Кинг не просто публично похвалил сценарий и концепцию, но и написал Красински электронное письмо, предложив билеты на бейсбольный матч.

«Что я думаю о его произведениях, так это то, что он всегда лучшим с точки зрения описания мира и персонажей. Он действительно погружает тебя в эту атмосферу», — рассказал Джон.

Он отметил, что реакция на его первый фильм «Тихое место» была ошеломляющей. Для него этот отзыв был особенно важен, ведь он житель Бостона и поклонник Кинга.

«Он не только был невероятно добр, когда говорил о фильме публично, но и потом у нас был обмен электронными сообщениями, где он очень конкретно говорил о том, что ему нравится в фильме, и я был полностью и полностью поражен. Я не брал у него билеты на «Ред Сокс» (бейсбольная команда из Бостона. — Прим. ред.), но когда-нибудь обязательно это сделаю», — рассказал Красински.

Ранее стало известно, что сиквел «Тихого места» стартовал в прокате лучше, чем первая часть. Ужастику пророчат лидерство в домашнем прокате.