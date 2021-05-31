Чиновник из Нижегородской области сравнил свой город с «океаном фекалий»

Нижний Новгород, 31 мая. Глава Балахнинского района Нижегородской области Александр Галкин сравнил районный центр с океаном фекалий.

Галкин оставил свой комментарий под постом фотографа, который опубликовал снимок здания балахнинской администрации. Фото было сделано в разгар половодья. На снимке здание окружено темной водой.

«Белый дом, словно корабль, килем залезший на мель... (На мотив песни «Снег» Машины времени)», — написал один из подписчиков.

«А по мне, как спасительный остров в океане д****а…» — заявил в ответ Галкин.

Комментарий вызвал широкий общественный резонанс. Жители района задались вопросом, не должна ли администрация работать над тем, чтобы вокруг не было «океана фекалий».

Глава района позже в беседе с NN.RU объяснил свои слова. По его словам, речь идет о «потоках лжи и негатива», которые ежедневно льются на сотрудников администрации.

Накануне стало известно, что Нижний Новгород выбирает территории для реновации. Под программу может попасть 700 гектаров.