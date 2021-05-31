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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
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Чиновник из Нижегородской области сравнил свой город с «океаном фекалий»

Общество
Чиновник из Нижегородской области сравнил свой город с «океаном фекалий»
wikipedia.org

Нижний Новгород, 31 мая. Глава Балахнинского района Нижегородской области Александр Галкин сравнил районный центр с океаном фекалий.

Галкин оставил свой комментарий под постом фотографа, который опубликовал снимок здания балахнинской администрации. Фото было сделано в разгар половодья. На снимке здание окружено темной водой.

«Белый дом, словно корабль, килем залезший на мель... (На мотив песни «Снег» Машины времени)», — написал один из подписчиков.

«А по мне, как спасительный остров в океане д****а…» — заявил в ответ Галкин.

Комментарий вызвал широкий общественный резонанс. Жители района задались вопросом, не должна ли администрация работать над тем, чтобы вокруг не было «океана фекалий».

Глава района позже в беседе с NN.RU объяснил свои слова. По его словам, речь идет о «потоках лжи и негатива», которые ежедневно льются на сотрудников администрации.

Накануне стало известно, что Нижний Новгород выбирает территории для реновации. Под программу может попасть 700 гектаров.

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нижегородская область администрация балахнинский район
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