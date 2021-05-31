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09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
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Москвичи рассказали о новой ловушке при парковке автомобиля

Общество
Москвичи рассказали о новой ловушке при парковке автомобиля
vk.com  /  Илья Демин

Москва, 31 мая. Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщает портал Autonews.

Автомобили, припаркованные на городской платной парковке в зоне действия знака "Остановка запрещена" с белой табличкой, обозначающей такси, подлежат эвакуации, а автовладельцу грозит штраф в 3 тысячи рублей, сообщили эксперты.

Многие москвичи пожаловались, что такие знаки часто размещаются в не самых очевидных местах. Также их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, а их на стоянках установлено много. Штраф можно обжаловать через суд, если знак нечитаем или стоит в не очень заметном месте.

Ранее автомобилиста России назвали семь штрафов при выезде за город. Об этом рассказал автомобильный журналист Илья Пименов.

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парковка автомобиль
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