Москвичи рассказали о новой ловушке при парковке автомобиля

Москва, 31 мая. Российские автомобилисты начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщает портал Autonews.

Автомобили, припаркованные на городской платной парковке в зоне действия знака "Остановка запрещена" с белой табличкой, обозначающей такси, подлежат эвакуации, а автовладельцу грозит штраф в 3 тысячи рублей, сообщили эксперты.

Многие москвичи пожаловались, что такие знаки часто размещаются в не самых очевидных местах. Также их действие заканчивается там, где установлен знак платной парковки, а их на стоянках установлено много. Штраф можно обжаловать через суд, если знак нечитаем или стоит в не очень заметном месте.

Ранее автомобилиста России назвали семь штрафов при выезде за город. Об этом рассказал автомобильный журналист Илья Пименов.