Спасатели разыскивают пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу

Екатеринбург, 31 мая. Уральские спасатели ищут 15-летнюю девочку, которая вышла на прогулку и не вернулась.

Школьница пропала в Екатеринбурге. Ольга Ситникова, как рассказали специалисты поискового отряда «Прорыв», вышла из дома 29 мая. До сих пор сведений о ее нахождении нет. Известно, что до этого девочка никуда не пропадала. Семья, где она воспитывается, живет хорошо, никаких конфликтов не происходило.

«Сейчас поговорим с мамой и начнем поиск. Искать будем по всему городу», — приводит слова представителя «КП».

Рост девочки составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы светло-русого цвета, глаза зеленые. Когда школьница выходила из дома, на ней была футболка темно-синего цвета с серебристыми надписями, такого же цвета джинсы, бежевые кроссовки с сиреневыми вставками. Также с собой у нее был белый рюкзак. О любой информации просят сообщать в полицию.

Недавно стало известно, что пропавшую после схода селя в горах девочку нашли в Казахстане. Школьница получила ушибы и ссадины, ее состояние оценивается как стабильное.