Кортни Кокс повторила с Эдом Шираном танец мз «Друзей»

Лос-Анджелес, 31 мая. Звезда ситкома «Друзья» Кортни Кокс решила вновь исполнить танец из заставки сериала. Однако на этот раз вместо остальных актеров ее партнером стал британский певец Эд Ширан.

Начало серий ситкома узнаваемо для каждого фаната «Друзей». Оно стало их визитной карточкой. Спустя годы голливудская актриса решила повторить знаменитый танец, чем поделилась с поклонниками через свою страницу в Instagram.

«Просто обычный танец с другом», — скромно подписала пост Кортни.

На видео она включила оригинальный саундтрек и повторила знакомые всем движения просто на улице. Эд Ширан с радостью ей подыграл, что закончилось веселым падением. Это подметили и подписчики, среди которых нашлись не менее известные личности.

«Это эпично», — подметила звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко.

«Ты только что сломала интернет», — написала Дженнифер Мейер.

«Это дает мне еще одну причину жить», — пошутил Мэтт Катсхолл.

Отметим, за 10 часов с момента публикации видео уже набрало практически 7 млн просмотров.

Ранее стало известно, что актер Мэтт Леблан стал мемом после спецвыпуска «Друзей».