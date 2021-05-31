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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
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Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
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Кортни Кокс повторила с Эдом Шираном танец мз «Друзей»

Шоу-бизнес
Кортни Кокс повторила с Эдом Шираном танец мз «Друзей»
flickr.com  /  celebrityabc / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 31 мая. Звезда ситкома «Друзья» Кортни Кокс решила вновь исполнить танец из заставки сериала. Однако на этот раз вместо остальных актеров ее партнером стал британский певец Эд Ширан.

Начало серий ситкома узнаваемо для каждого фаната «Друзей». Оно стало их визитной карточкой. Спустя годы голливудская актриса решила повторить знаменитый танец, чем поделилась с поклонниками через свою страницу в Instagram.

«Просто обычный танец с другом», — скромно подписала пост Кортни.

На видео она включила оригинальный саундтрек и повторила знакомые всем движения просто на улице. Эд Ширан с радостью ей подыграл, что закончилось веселым падением. Это подметили и подписчики, среди которых нашлись не менее известные личности.

«Это эпично», — подметила звезда ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко.

«Ты только что сломала интернет», — написала Дженнифер Мейер.

«Это дает мне еще одну причину жить», — пошутил Мэтт Катсхолл.

Отметим, за 10 часов с момента публикации видео уже набрало практически 7 млн просмотров.

Ранее стало известно, что актер Мэтт Леблан стал мемом после спецвыпуска «Друзей».

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instagram друзья эд ширан Кортни Кокс
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