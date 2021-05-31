Политолог Давыдов заявил о переходе выборов в России на удаленное голосование

Москва, 31 мая. Выборы в России станут проходить в удаленном формате по аналогии с прошедшим праймериз «Единой России». Об этом заявил политолог Леонид Давыдов.

По мнению специалиста, будущее избирательных процедур за голосованием в удаленном формате. Причинами этого станут его удобство и популярность метода среди более молодых избирателей. Давыдов рассказал, что пользователи Сети моложе 25 лет активнее начинают участвовать в политической жизни страны из-за возможности голосовать онлайн и со своего смартфона.

Практика онлайн-голосования использовалась на предварительном голосовании «Единой России», которое проходило с 24 по 30 мая.

Предвыборный съезд партии «Единая Россия» пройдет 19 июня. Это событие является важнейшим в преддверии выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Отмечается, что президент России Владимир Путин выступит на съезде ЕР.