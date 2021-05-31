Эксперт Костин объяснил высокую активность избирателей на предварительном голосовании

Москва, 31 мая. Участие в предварительном голосовании «Единой России» общественников и волонтеров — одна из причин высокой активности российских избирателей, считает эксперт Константин Костин.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества указал, что впервые в истории голосования в федеральный организационный комитет и региональный оргкомитет вошли не только представители партийного руководства, но и общественники. Это, по словам эксперта, стимулировало высокую активность представителей волонтерских и общественных организаций.

По словам Костина, «Единая Россия» дала россиянам с активной гражданской позицией возможность влиять на политическую жизнь в стране. Основные критерии: возраст старше 21 года, отсутствие судимостей и финансовых активов в других странах.

«Точное количество выборщиков мы с вами увидим в конце дня, но, в любом случае, это будет не менее 8% от списка избирателей в Москве, а по стране – возможно, и больше. Если мы посмотрим на конкурс, то он примерно 17 человек на место. Это самое масштабное предварительное голосование <…> в истории российской партийной системы», — приводит RuNews24 слова Костина.

Федеральный ситуационный центр предварительного голосования «Единой России» заработал 24 мая. Он будет не только собирать данные по ходу голосования, но и отслеживать нарушения и спорные моменты.