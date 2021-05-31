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31 мая 09:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
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08:55
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Эксперт Костин объяснил высокую активность избирателей на предварительном голосовании

Политика
Эксперт Костин объяснил высокую активность избирателей на предварительном голосовании
Фонд развития гражданского общества

Москва, 31 мая. Участие в предварительном голосовании «Единой России» общественников и волонтеров — одна из причин высокой активности российских избирателей, считает эксперт Константин Костин.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества указал, что впервые в истории голосования в федеральный организационный комитет и региональный оргкомитет вошли не только представители партийного руководства, но и общественники. Это, по словам эксперта, стимулировало высокую активность представителей волонтерских и общественных организаций.

По словам Костина, «Единая Россия» дала россиянам с активной гражданской позицией возможность влиять на политическую жизнь в стране. Основные критерии: возраст старше 21 года, отсутствие судимостей и финансовых активов в других странах.

«Точное количество выборщиков мы с вами увидим в конце дня, но, в любом случае, это будет не менее 8% от списка избирателей в Москве, а по стране – возможно, и больше. Если мы посмотрим на конкурс, то он примерно 17 человек на место. Это самое масштабное предварительное голосование <…> в истории российской партийной системы», — приводит RuNews24 слова Костина.

Федеральный ситуационный центр предварительного голосования «Единой России» заработал 24 мая. Он будет не только собирать данные по ходу голосования, но и отслеживать нарушения и спорные моменты.

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единая россия костин голосование
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Все новости / Политика / Эксперт Костин объяснил высокую активность избирателей на предварительном голосовании
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