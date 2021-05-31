«Будет Украина-2»: в Сети обсудили «пикет солидарности» с Белоруссией

Киев, 31 мая. На Украине оценили анонсированный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской «глобальный пикет солидарности», который прошел в ряде европейских городов.

Украинцы считают, что недавнее мероприятие было проплачено, поскольку большей части населения Европы нет дела до белорусских дел. Об этом сообщает Regnum.

«Понятно, кто заказал музыку… Думаю, рядовому американцу или европейцу параллельно, что там с Белоруссией, а некоторые даже ничего не знают об этой стране. Цель одна — оторвать ее от России. Ну, а дальше планы Америки известны…» — написала Зинаида С.

Николай А. не видит логику в подобных пикетах. Если жители ЛДНР, выступившие против власти — это сепаратисты, то почему тогда восставшие белорусы стали героями?

«Два майдана отбросили Украину на уровень Гондураса за деньги Сороса. Принесли нищету и вымирание. Если уберут Батьку, будет Украина номер два», — добавил Дмитрий С.

Людмила Л. считает, что Запад хочет превратить Белоруссию во вторую Украину. Ему мешают сильные страны. Благо, там настоящий президент, а не «недоразумение».

«А флот к берегам Белоруссии мадам Псаки уже отправила?» — иронизирует Александра Д.

Ранее белорусский политолог Петр Петровский ответил на провокационные высказывания украинского депутата Алексея Мовчана.