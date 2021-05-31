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09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
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«Будет Украина-2»: в Сети обсудили «пикет солидарности» с Белоруссией

  /   Обновлено: 31 мая 2021 09:11
Общество
«Будет Украина-2»: в Сети обсудили «пикет солидарности» с Белоруссией
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 мая. На Украине оценили анонсированный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской «глобальный пикет солидарности», который прошел в ряде европейских городов.

Украинцы считают, что недавнее мероприятие было проплачено, поскольку большей части населения Европы нет дела до белорусских дел. Об этом сообщает Regnum.

«Понятно, кто заказал музыку… Думаю, рядовому американцу или европейцу параллельно, что там с Белоруссией, а некоторые даже ничего не знают об этой стране. Цель одна — оторвать ее от России. Ну, а дальше планы Америки известны…» — написала Зинаида С.

Николай А. не видит логику в подобных пикетах. Если жители ЛДНР, выступившие против власти — это сепаратисты, то почему тогда восставшие белорусы стали героями?

«Два майдана отбросили Украину на уровень Гондураса за деньги Сороса. Принесли нищету и вымирание. Если уберут Батьку, будет Украина номер два», — добавил Дмитрий С.

Людмила Л. считает, что Запад хочет превратить Белоруссию во вторую Украину. Ему мешают сильные страны. Благо, там настоящий президент, а не «недоразумение».

«А флот к берегам Белоруссии мадам Псаки уже отправила?» — иронизирует Александра Д.

Ранее белорусский политолог Петр Петровский ответил на провокационные высказывания украинского депутата Алексея Мовчана.

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украина белоруссия соцсети пикет
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