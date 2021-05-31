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09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
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08:55
Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
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МЧС России напомнило владельцам пляжей требования для отдыха людей

Общество
МЧС России напомнило владельцам пляжей требования для отдыха людей
pixabay.com  /  Sasin Tipchai

Москва, 31 мая. Пляжи с купанием могут быть допущены к работе только при условии, если на них соблюдаются требования безопасности, напомнили в МЧС.

В соответствии с основными требованиями владелец пляжа должен организовать расчистку дна в зоне купания от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. Береговая территория должна иметь ограждение. В целях безопасности отдыхающих на всех пляжах должны быть установлены спасательные посты.

«Это тот краткий перечень норм, который обеспечивает безопасность людей во время отдыха», — подчеркнул начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

В большинстве регионов России купальный сезон открывается 1 июня. Заявки на оказание услуг отправили 3,1 тыс. владельцев пляжей. На данный момент к эксплуатации допущено уже порядка 200 пляжей.

Недавно МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море. Специалисты фиксировали несколько случаев, когда матрас с человеком уносило ветром в открытое море, и ему требовалась профессиональная помощь.

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мчс отдых пляж
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