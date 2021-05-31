МЧС России напомнило владельцам пляжей требования для отдыха людей

Москва, 31 мая. Пляжи с купанием могут быть допущены к работе только при условии, если на них соблюдаются требования безопасности, напомнили в МЧС.

В соответствии с основными требованиями владелец пляжа должен организовать расчистку дна в зоне купания от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов. Береговая территория должна иметь ограждение. В целях безопасности отдыхающих на всех пляжах должны быть установлены спасательные посты.

«Это тот краткий перечень норм, который обеспечивает безопасность людей во время отдыха», — подчеркнул начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

В большинстве регионов России купальный сезон открывается 1 июня. Заявки на оказание услуг отправили 3,1 тыс. владельцев пляжей. На данный момент к эксплуатации допущено уже порядка 200 пляжей.

Недавно МЧС предупредило об опасности использования плавательных матрасов в море. Специалисты фиксировали несколько случаев, когда матрас с человеком уносило ветром в открытое море, и ему требовалась профессиональная помощь.