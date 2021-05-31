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В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
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Верните землю индейцам: украинцы раскритиковали Техас за признание геноцида в УССР

  /   Обновлено: 31 мая 2021 09:12
Общество
Верните землю индейцам: украинцы раскритиковали Техас за признание геноцида в УССР
pixabay.com

Киев, 31 мая. Власти штата Техас признали голод Украинской ССР геноцидом народа. Однако пользователи соцсетей не оценили это решение и раскритиковали американских политиков.

В тексте резолюции №253 говорится, что период голода, длившийся с 1932 по 1933 годы, является «геноцидом украинского народа». Об этом сообщает Regnum.

«А голод, который был тогда в других местах Союза? Это страшная страница истории, но при чем тут геноцид?» — спросила Татьяна М.

Тамир Ш. интересуется, что тогда происходило в Северной Америке по отношению к коренным народам. Виктор Л. спросил, можно ли назвать истребление индейцев демократией.

«В то время голодала половина Союза… Но современным украинским историкам нет до этого дела … Ну а США же у нас — прямо лучшие друзья, особенно в вопросе вбивания клиньев между Россией и Украиной», — добавила Татьяна М.

Виктор Д. отметил провокационную политику американских «друзей». Он вспомнил, как Вашингтон первый в мире «обкатал» ядерное вооружение на мирном населении. Комментатор предложил США начать со своих грехов — тогда и до чужих добраться не смогут.

«Сперва американцы вернут всю территорию коренному населению — индейцам, а после пусть базикают», — пишет Анатолий Анатолич.

«А насчет резерваций для индейцев и рабства у них есть мнение?» — спрашивает Лариса К.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что он разрушает страну.

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сша техас геноцид соцсети
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