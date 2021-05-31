Верните землю индейцам: украинцы раскритиковали Техас за признание геноцида в УССР

Киев, 31 мая. Власти штата Техас признали голод Украинской ССР геноцидом народа. Однако пользователи соцсетей не оценили это решение и раскритиковали американских политиков.

В тексте резолюции №253 говорится, что период голода, длившийся с 1932 по 1933 годы, является «геноцидом украинского народа». Об этом сообщает Regnum.

«А голод, который был тогда в других местах Союза? Это страшная страница истории, но при чем тут геноцид?» — спросила Татьяна М.

Тамир Ш. интересуется, что тогда происходило в Северной Америке по отношению к коренным народам. Виктор Л. спросил, можно ли назвать истребление индейцев демократией.

«В то время голодала половина Союза… Но современным украинским историкам нет до этого дела … Ну а США же у нас — прямо лучшие друзья, особенно в вопросе вбивания клиньев между Россией и Украиной», — добавила Татьяна М.

Виктор Д. отметил провокационную политику американских «друзей». Он вспомнил, как Вашингтон первый в мире «обкатал» ядерное вооружение на мирном населении. Комментатор предложил США начать со своих грехов — тогда и до чужих добраться не смогут.

«Сперва американцы вернут всю территорию коренному населению — индейцам, а после пусть базикают», — пишет Анатолий Анатолич.

«А насчет резерваций для индейцев и рабства у них есть мнение?» — спрашивает Лариса К.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что он разрушает страну.