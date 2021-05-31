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31 мая 09:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
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«Почта России» начнет тестировать новые почтовые ящики в домах в 2021 году

Общество
«Почта России» начнет тестировать новые почтовые ящики в домах в 2021 году
 /  Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Москва, 31 мая. «Почта России» начнет размещать в домах мини-постаматы. Новый вид почтовых ящиков будет выполнять функцию терминала для выдачи посылок, рассказал глава компании Максим Акимов.

Пилотные образцы мини-постаматов начнут появляться в России в 2021 году. Для получения посылки в настоящее время необходимо, чтобы курьер застал получателя дома. При этом труд курьеров, согласно ожиданиям, будет дорожать. Поэтому будет развиваться бесконтактная доставка, считает Акимов.

«Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе, условно, бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате», — разъяснил РБК смысл идеи Акимов.

В то же время он отметил, что для реализации данной идеи нужно решить большое число вопросов. В том числе о доступе людей к постаматам, так как в каждом подъезде установить подобные ящики компания не сможет.

В эксперименте будут использоваться разработки «Постамат Sigfbox». Такой постамат не требует подключения к интернету и электропитанию, и работает автономно. Поэтому устанавливать его можно практически в любом месте.

Кроме того, Акимов заявил, что «Почта России» станет холдингом из более чем десяти компаний. Переход к холдинговой модели управления должен дать новую ответственность менеджменту, считают в компании.

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почта россии почта акимов
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