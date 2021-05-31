«Почта России» начнет тестировать новые почтовые ящики в домах в 2021 году

Москва, 31 мая. «Почта России» начнет размещать в домах мини-постаматы. Новый вид почтовых ящиков будет выполнять функцию терминала для выдачи посылок, рассказал глава компании Максим Акимов.

Пилотные образцы мини-постаматов начнут появляться в России в 2021 году. Для получения посылки в настоящее время необходимо, чтобы курьер застал получателя дома. При этом труд курьеров, согласно ожиданиям, будет дорожать. Поэтому будет развиваться бесконтактная доставка, считает Акимов.

«Во-первых, надо отрегламентировать доступ к этому почтовому ящику, чтобы вы там не находили то, что вам не нужно. Во-вторых, никто не мешает изменить конфигурацию этого ящика, чтобы вы, заказав себе, условно, бумажные тарелки к пикнику, нашли их, если они нужны к вечеру, в этом микро-постомате», — разъяснил РБК смысл идеи Акимов.

В то же время он отметил, что для реализации данной идеи нужно решить большое число вопросов. В том числе о доступе людей к постаматам, так как в каждом подъезде установить подобные ящики компания не сможет.

В эксперименте будут использоваться разработки «Постамат Sigfbox». Такой постамат не требует подключения к интернету и электропитанию, и работает автономно. Поэтому устанавливать его можно практически в любом месте.

Кроме того, Акимов заявил, что «Почта России» станет холдингом из более чем десяти компаний. Переход к холдинговой модели управления должен дать новую ответственность менеджменту, считают в компании.