Киев, 31 мая. Пользователи соцсетей иронично отреагировали на слова экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, что Украина должна получить компенсацию из-за строительства «Северного потока — 2».

Бывший представитель украинской нефтегазовой компании назвал худшим сценарием не сам факт завершения «СП-2», а то, что отсутствует «компенсаторный механизм» для Незалежной. У граждан страны иное мнение. Об этом сообщает Regnum.

«Интересно, а сколько должна Украина, если учесть, все те предприятия, что построил Союз на территории тогда ещё УССР в свое время? Труба — это ни о чем…» — написал Валерий П.

Андрей Ф. считает, что Коболев, судя по всему, сам рассчитывает на компенсацию. Поэтому он так переживает и делает подобные заявления.

«С чего это? Я одному соседу продавала свой товар, потом решила еще одному продавать. И должна спрашивать разрешения у первого? Не смешите мои тапочки», — отреагировала Вера С.

Федеральное агентство новостей /

Александр Л. удивлен, ведь по его мнению, «лимит на идиотов и дураков» на Украине давно исчерпан. Однако выяснилось, что нет.

«Чисто украинский подход», — отметил Александр Х.

Наталья Ч. не понимает, почему Украина должна получать компенсацию. Россия вольна продавать свой газ тем странам, которым хочет.

«Держи шаровары шире», — подытожила Ирина К.

Ранее российско-американский политолог Николай Злобин рассказал, как будет действовать Белый дом после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».