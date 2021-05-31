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31 мая 09:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
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«Держи шаровары шире»: украинцы призвали не ждать компенсаций за «СП-2»

  /   Обновлено: 31 мая 2021 09:13
Общество
«Держи шаровары шире»: украинцы призвали не ждать компенсаций за «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 мая. Пользователи соцсетей иронично отреагировали на слова экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, что Украина должна получить компенсацию из-за строительства «Северного потока — 2».

Бывший представитель украинской нефтегазовой компании назвал худшим сценарием не сам факт завершения «СП-2», а то, что отсутствует «компенсаторный механизм» для Незалежной. У граждан страны иное мнение. Об этом сообщает Regnum.

«Интересно, а сколько должна Украина, если учесть, все те предприятия, что построил Союз на территории тогда ещё УССР в свое время? Труба — это ни о чем…» — написал Валерий П.

Андрей Ф. считает, что Коболев, судя по всему, сам рассчитывает на компенсацию. Поэтому он так переживает и делает подобные заявления.

«С чего это? Я одному соседу продавала свой товар, потом решила еще одному продавать. И должна спрашивать разрешения у первого? Не смешите мои тапочки», — отреагировала Вера С.

«Держи шаровары шире»: украинцы призвали не ждать компенсаций за «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Александр Л. удивлен, ведь по его мнению, «лимит на идиотов и дураков» на Украине давно исчерпан. Однако выяснилось, что нет.

«Чисто украинский подход», — отметил Александр Х.

Наталья Ч. не понимает, почему Украина должна получать компенсацию. Россия вольна продавать свой газ тем странам, которым хочет.

«Держи шаровары шире», — подытожила Ирина К.

Ранее российско-американский политолог Николай Злобин рассказал, как будет действовать Белый дом после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

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украина соцсети коболев Северный поток — 2
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