Политолог объяснил, как высокая конкуренция на праймериз поможет обновлению ЕР

Москва, 31 мая. Высокая конкуренция на праймериз ЕР в Москве станет решающим фактором для обновления фракции, считает гендиректор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов.

Специалист уточнил, что в некоторых столичных округах на депутатское место претендуют до 15 человек. Это очень высокий показатель, по сравнению с 2016 годом особенно. Тогда в Москве число кандидатов было меньше на 40%.

«Конкуренция — она является фактором давления, фактором влияния на обновление партии. И, несомненно, это обновление произойдет, потому что и власть, и «Единая Россия» неоднократно показывали свою заинтересованность в этом», — заявил Орлов.

По его мнению, политические стартапы, конкурсы, волонтерский центр «Единой России», оказывают на кадровый состав фракции ЕР естественное давление, поэтому обновление неминуемо. Согласно его мнению, в Думе фракция «Единая Россия» обновится на 40%-50%, сообщает портал mos.news.

На предварительное голосование ЕР по Москве выдвинулись 376 человек. Показатель стал самым высоким среди остальных регионов России. Поучаствовать в процедуре смогли и беспартийные кандидаты.

Ранее вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова заявила, что голосование «Единой России» показало рост доверия к электронному предварительному голосованию среди москвичей. В столице на 18:00 30 мая проголосовали более 471 тысячи человек.