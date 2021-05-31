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31 мая 09:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
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Политолог объяснил, как высокая конкуренция на праймериз поможет обновлению ЕР

Политика
Политолог объяснил, как высокая конкуренция на праймериз поможет обновлению ЕР
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 31 мая. Высокая конкуренция на праймериз ЕР в Москве станет решающим фактором для обновления фракции, считает гендиректор Агентства политической и экономической коммуникации Дмитрий Орлов.

Специалист уточнил, что в некоторых столичных округах на депутатское место претендуют до 15 человек. Это очень высокий показатель, по сравнению с 2016 годом особенно. Тогда в Москве число кандидатов было меньше на 40%.

«Конкуренция — она является фактором давления, фактором влияния на обновление партии. И, несомненно, это обновление произойдет, потому что и власть, и «Единая Россия» неоднократно показывали свою заинтересованность в этом», — заявил Орлов.

По его мнению, политические стартапы, конкурсы, волонтерский центр «Единой России», оказывают на кадровый состав фракции ЕР естественное давление, поэтому обновление неминуемо. Согласно его мнению, в Думе фракция «Единая Россия» обновится на 40%-50%, сообщает портал mos.news.

На предварительное голосование ЕР по Москве выдвинулись 376 человек. Показатель стал самым высоким среди остальных регионов России. Поучаствовать в процедуре смогли и беспартийные кандидаты.

Ранее вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова заявила, что голосование «Единой России» показало рост доверия к электронному предварительному голосованию среди москвичей. В столице на 18:00 30 мая проголосовали более 471 тысячи человек.

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единая россия праймериз ер
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