Норвежский океанолог объяснила, откуда взялись морские чудовища

Москва, 31 мая. Существует немало легенд о Кракене, Левиафане, Ермунганде. Однако таких чудовищ в реальности нет. Ученый из Норвегии объяснила, почему предки придумали столько мифов.

Океан до сих пор плохо изучен. Несмотря на то, что исследователи пытаются разгадать его загадки, многое до сих пор остается неизвестным, а потому отрицать существование морских чудовищ не совсем корректно. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Гигантские каракатицы и осьминоги, выброшенные на берег, у любого разбудят фантазию. Плавающая в воде туша мертвого разлагающегося кита тоже может выглядеть безумно и гротескно. Только представьте себе эти извивающиеся мышечные волокна без кожи. Это может быть и правда пугающе», — заявила океанолог Гру ван дер Меерен.

По ее мнению, с точки зрения биологии монстров не существует. Однако есть необычные животные и явления. Мифы, в которых говорится о чудовищах, — это результат «испорченного телефона», длящегося сотни лет.

«В ходе истории многие морские явления описывали люди, которые про море знали только то, что видели с берега или с борта корабля. Ну а потом всему этому придумывали объяснения получившие религиозное образование сухопутные крысы в эпоху Просвещения. Позднее их интерпретации развивали писатели и историки», — резюмировала ван дер Меерен.

Ранее ученые выяснили, что в донных отложениях глубоководных желобов откладывается большое количество ртути. Это может быть «индикатором» состояния всех океанов.