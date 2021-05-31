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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
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Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
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Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
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Норвежский океанолог объяснила, откуда взялись морские чудовища

Наука
Норвежский океанолог объяснила, откуда взялись морские чудовища
wikipedia.org  /  Vyacheslav Argenberg / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 мая. Существует немало легенд о Кракене, Левиафане, Ермунганде. Однако таких чудовищ в реальности нет. Ученый из Норвегии объяснила, почему предки придумали столько мифов.

Океан до сих пор плохо изучен. Несмотря на то, что исследователи пытаются разгадать его загадки, многое до сих пор остается неизвестным, а потому отрицать существование морских чудовищ не совсем корректно. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Гигантские каракатицы и осьминоги, выброшенные на берег, у любого разбудят фантазию. Плавающая в воде туша мертвого разлагающегося кита тоже может выглядеть безумно и гротескно. Только представьте себе эти извивающиеся мышечные волокна без кожи. Это может быть и правда пугающе», — заявила океанолог Гру ван дер Меерен.

По ее мнению, с точки зрения биологии монстров не существует. Однако есть необычные животные и явления. Мифы, в которых говорится о чудовищах, — это результат «испорченного телефона», длящегося сотни лет.

«В ходе истории многие морские явления описывали люди, которые про море знали только то, что видели с берега или с борта корабля. Ну а потом всему этому придумывали объяснения получившие религиозное образование сухопутные крысы в эпоху Просвещения. Позднее их интерпретации развивали писатели и историки», — резюмировала ван дер Меерен.

Ранее ученые выяснили, что в донных отложениях глубоководных желобов откладывается большое количество ртути. Это может быть «индикатором» состояния всех океанов.

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море левиафан кракен морские чудовища океанология
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