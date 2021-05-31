Политолог объяснил высокий интерес к «Единой России»

Москва, 31 мая. Увеличение доли активной молодежи и общественных деятелей в праймериз «Единой России» вызвано повышенным доверием к партии и открытыми выборами.

«Единая Россия» — единственная партия, позволяющая любому россиянину стать депутатом Госдумы. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

«Люди не боятся «Единой России», не боятся поддерживать ее программу. Они через партию стремятся заходить на депутатство разного уровня – и молодежь, и бизнес. Все это показывает, что идет нормальный, живой процесс», — отметил политолог.

Ранее праймериз были закрытыми, но сейчас они становятся более открытыми. При этом, по словам Матвейчева, другие партии праймериз не проводят, поэтому в Госдуму люди идут через «Единую Россию».

Ранее москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России». Голосование партии «Единая Россия» показало рост доверия к электронному предварительному голосованию среди москвичей. Первичные выборы показали рекордное число избирателей. Об этом рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.