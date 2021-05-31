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31 мая 09:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:28
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
08:55
Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Все новости

Политолог объяснил высокий интерес к «Единой России»

Политика
Политолог объяснил высокий интерес к «Единой России»
Невские Новости  /  Александр Гришин

Москва, 31 мая. Увеличение доли активной молодежи и общественных деятелей в праймериз «Единой России» вызвано повышенным доверием к партии и открытыми выборами.

«Единая Россия» — единственная партия, позволяющая любому россиянину стать депутатом Госдумы. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

«Люди не боятся «Единой России», не боятся поддерживать ее программу. Они через партию стремятся заходить на депутатство разного уровня – и молодежь, и бизнес. Все это показывает, что идет нормальный, живой процесс», — отметил политолог.

Ранее праймериз были закрытыми, но сейчас они становятся более открытыми. При этом, по словам Матвейчева, другие партии праймериз не проводят, поэтому в Госдуму люди идут через «Единую Россию».

Ранее москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России». Голосование партии «Единая Россия» показало рост доверия к электронному предварительному голосованию среди москвичей. Первичные выборы показали рекордное число избирателей. Об этом рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

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выборы единая россия праймериз
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