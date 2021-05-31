Аналитики назвали марки машин с самыми агрессивными водителями

Москва, 31 мая. Водители на BMW и Lada оказались самыми агрессивными участниками дорожного движения.

Такие данные приводит РИА Новости, опираясь на результаты исследования аналитиков «Авто.ру». Участие в опросе приняли более четырех тысяч россиян. Чуть меньше половины респондентов уверены, что наиболее агрессивного стиля вождения придерживаются автомобилисты на немецких машинах.

«Серебро» с 26% голосов досталось российскому автопрому. Тройку «лидеров» замыкают владельцы машин из Японии. Негативно о них отозвался каждый десятый опрошенный.

«53% участников заявили, что самые «напористые» водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили — Lada», — рассказали эксперты.

Владельца корейских Hyundai и Kia суммарно заработали только 6% голосов. Около 4% — «тойотаводы». Речь идет о водителях на Camry и Land Cruiser. А вот наиболее аккуратными стали владельцы шведских и французских авто.

Другой опрос выявил самые популярные туристические направления россиян в мае. Большинство граждан предпочли выехать на курорты внутри страны.