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07:53
Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
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07:50
Украина
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
07:50
Общество
Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах
07:48
Происшествия
Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге
07:48
Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
07:46
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
07:44
Общество
Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник
07:42
Происшествия
ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае
07:28
Происшествия
Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском
07:23
Экономика
Мосбиржа открылась с повышения курса доллара
07:22
Политика
Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»
07:04
Политика
Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний
07:01
Общество
Опрос показал количество планировавших голосовать на первичных выборах ЕР
07:00
Общество
На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
06:39
Общество
Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32
06:30
Новости Сирии
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии
06:29
Происшествия
Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту
06:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
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Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО

Общество
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 мая. В соцсетях посчитали верным заявление экс-депутата Верховной рады Борислава Розенблата о том, что Украина и НАТО не сидят за одним столом, так как это «вассал» и «хозяин».

Официальный Киев не был приглашен на саммит Североатлантического Альянса. Бывший украинский политик заявил, что Незалежная не может сидеть за столом переговоров с Западом. Никто не будет считаться с интересами Украины, поскольку у нее их и нет. Об этом говорится на сайте Regnum.

«Зрада зрадная. Как же так поступают с Незалежной! Пока у власти будут находиться недоразвитые, с нами считаться никто не будет. Над нами просто издеваются и смеются. А гарант наш никак не поймет, что не надо перед ними прогибаться и угождать. Таких не уважают», — написала Валентина С.

Сергей Алексеевич отметил, что ни для кого не секрет, что Украина является лишь окраиной России. Это не должно оскорблять ее граждан, ведь это такая же данность, как то, что Нижней Новгород — часть РФ.

«Причем тут Украина и саммит НАТО? Украина — это футбольный мяч», — пишет LAKOT.

Галина Ф. считает, что Украина — «лежачая», а их, как известно, не бьют. Поэтому ее представителей никто и не приглашает.

«Молодец мужик. Украина — нищая колония. Крепостным не гоже сидеть за одним столом с хозяевами», — написала Лариса В.

Ранее стало известно, что на Украине назвали Германию «предателем» из-за поддержки «Северного потока — 2», но при этом правительство пытается наладить контакт с Берлином.

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украина нато соцсети саммит
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