Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах

Киев, 31 мая. Украинский телеканал "НАШ" провел опрос, который показал, что 85% респондентов считают Белоруссию и Украину братскими странами, которые невозможно рассорить.

Оставшиеся 15% опрошенных считают, что у обоих государств разные пути. Пользователи соцсетей согласились с ответами своих сограждан. Об этом сообщает Regnum.

«Любопытно, а у этих 15%, которые проголосовали против, братья кто, поляки, которые «быдлом» называли?» — поинтересовался Kirill M.

Алла Алла считает, что украинцы, русские и белорусы — это славяне с единой историей. Она пожелала странам процветающей дружбы народов.

«Зевласть во всех видит врагов. А мы были и будем братскими народами», — отметила Надежда П.

Еще один пользователь отметил, что правительство приходит и уходит. Однако братство народов, которые свыше 75 лет назад победили фашизм, останется.

«Страшный сон англосаксов — это союзное государство России, Беларуси, Украины. Поэтому-то англосаксы и исходят на понос, чтобы этого не случилось», — отметил Ivan S.

Ранее украинцы через соцсети высмеяли экс-президента Украины Петра Порошенко, который не явился на очередной допрос СБУ.