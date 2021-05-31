Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области

Нижний Новгород, 31 мая. Археологи обнаружили стоянки древних охотников и рыболовов на месте строительства трассы М-12 в Нижегородской области.

Рядом с деревней Окулово специалисты обнаружили оружие и предметы быта. Возраст находок датируется пятым или шестым тысячелетием до нашей эры, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«В местах этих стоянок найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом», — добавили в пресс-службе.

Находки изучат, после чего передадут в Нижегородский или Муромский музеи. Этот май был богат на археологические находки: в начале месяца польские ученые обнаружили первую в истории древнюю египетскую мумию беременной женщины. Для специалистов осталось пока что загадкой, почему при бальзамировании плод не извлекли из тела матери, но ученые предположили, что ответ может крыться в верованиях древних египтян.