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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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07:53
Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
07:51
Общество
Аналитики назвали марки машин с самыми агрессивными водителями
07:50
Общество
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
07:50
Общество
Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах
07:48
Происшествия
Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге
07:48
Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
07:46
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
07:44
Общество
Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник
07:42
Происшествия
ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае
07:28
Происшествия
Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском
07:23
Экономика
Мосбиржа открылась с повышения курса доллара
07:22
Политика
Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»
07:04
Политика
Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний
07:01
Общество
Опрос показал количество планировавших голосовать на первичных выборах ЕР
07:00
Общество
На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
06:39
Общество
Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32
06:30
Новости Сирии
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии
06:29
Происшествия
Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту
06:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
06:13
Политика
Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти
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Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области

Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
pixabay.com

Нижний Новгород, 31 мая. Археологи обнаружили стоянки древних охотников и рыболовов на месте строительства трассы М-12 в Нижегородской области.

Рядом с деревней Окулово специалисты обнаружили оружие и предметы быта. Возраст находок датируется пятым или шестым тысячелетием до нашей эры, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«В местах этих стоянок найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горшков, сделанных без гончарного круга с первобытным орнаментом», — добавили в пресс-службе.

Находки изучат, после чего передадут в Нижегородский или Муромский музеи. Этот май был богат на археологические находки: в начале месяца польские ученые обнаружили первую в истории древнюю египетскую мумию беременной женщины. Для специалистов осталось пока что загадкой, почему при бальзамировании плод не извлекли из тела матери, но ученые предположили, что ответ может крыться в верованиях древних египтян.

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