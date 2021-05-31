ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае

Барнаул, 31 мая. Все погибшие в страшном ДТП с участием пассажирского микроавтобуса на трассе в Алтайском крае оказались молодыми людьми в возрасте 20–25 лет.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН), они находились в состоянии алкогольного опьянения, однако эту информацию еще необходимо проверить.

Сигнал о ДТП на втором километре трассы Казачий — Первомайский поступил на пульт диспетчера дежурной части около 07:00 по местному времени. Участниками аварии стали легковушка Mazda и микроавтобус фирмы Iveco, внутри которого находились девять человек.

Отмечается, что из пяти находившихся в «Мазде» погибли три человека. Из остальных 11 человек госпитализация потребовалась шести, двое из которых, по предварительным данным, подростки в возрасте 14–16 лет. Остальные от госпитализации отказались.

Ранее ФАН сообщил, что легковушка и микроавтобус, перевозивший рабочих завода «Алтайхлеб», столкнулись на трассе в Алтайском крае. Число пострадавших увеличилось до 14 человек.