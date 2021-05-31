Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»

Москва, 31 мая. Голосование партии «Единая Россия» показало рост доверия к электронному предварительному голосованию среди москвичей.

Первичные выборы показали рекордное число избирателей. Об этом рассказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В российской столице 30 мая на 18:00 уже проголосовали более 471 тысячи человек. Это следует из данных «Единой России». Результаты будут известны 1 июня.

«Такой высокий показатель свидетельствует о доверии людей к этой системе, то есть люди готовы тратить на это свое время и силы. Значит они видят в этом смысл», — сказала Федорова.

Ранее «Единая Россия» огласила число выборщиков на праймериз в Санкт-Петербурге. Более 260 тысяч жителей Санкт-Петербурга зарегистрировались для участия в голосовании на праймериз «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Предварительное голосование проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 30 мая в электронном формате. Регистрация избирателей завершилась 28 мая.