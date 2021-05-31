Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний

Вашингтон, 31 мая. Минфин США подтвердил, что действие санкций против белорусских компаний возобновляются из-за инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair 23 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Санкции возобновляются в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим» с американским филиалом. Агентство отмечает, что под рестрикции также подпадет «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок».

С 3 июня американская администрация возобновит санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий. Ранее действие санкций США приостанавливали в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, а также «Белшина», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Гродно азот», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

Пассажирский самолет компании Ryanair, совершавший регулярный рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске. Борт посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Бомбы не оказалось, однако после паспортного контроля пассажиров власти Белоруссии задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков летом прошлого года и теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская позже заявила, что информация о местонахождении Романа Протасевича и статья, по которой он обвиняется, не раскрываются из-за подписки о неразглашении. Родственники основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta рассказали его защитнику, что направили для него передачу в СИЗО КГБ.