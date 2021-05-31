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07:53
Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
07:51
Общество
Аналитики назвали марки машин с самыми агрессивными водителями
07:50
Общество
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
07:50
Общество
Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах
07:48
Происшествия
Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге
07:48
Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
07:46
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
07:44
Общество
Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник
07:42
Происшествия
ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае
07:28
Происшествия
Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском
07:23
Экономика
Мосбиржа открылась с повышения курса доллара
07:22
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Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»
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07:01
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07:00
Общество
На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
06:39
Общество
Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32
06:30
Новости Сирии
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии
06:29
Происшествия
Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту
06:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
06:13
Политика
Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти
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Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний

Политика
Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний
wikipedia.org  /  Alex Hanson / CC BY 2.0

Вашингтон, 31 мая. Минфин США подтвердил, что действие санкций против белорусских компаний возобновляются из-за инцидента с самолетом ирландской компании Ryanair 23 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Санкции возобновляются в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим» с американским филиалом. Агентство отмечает, что под рестрикции также подпадет «производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок».

С 3 июня американская администрация возобновит санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий. Ранее действие санкций США приостанавливали в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, а также «Белшина», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Гродно азот», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

Пассажирский самолет компании Ryanair, совершавший регулярный рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске. Борт посадили из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Бомбы не оказалось, однако после паспортного контроля пассажиров власти Белоруссии задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ему было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков летом прошлого года и теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская позже заявила, что информация о местонахождении Романа Протасевича и статья, по которой он обвиняется, не раскрываются из-за подписки о неразглашении. Родственники основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta рассказали его защитнику, что направили для него передачу в СИЗО КГБ.

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санкции сша белоруссия
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