Дончанка продала петербуженке несуществующего кота за 32 тысячи рублей

Ростов-на-Дону, 31 мая. Дело о «мошенничестве» завели донские полицейские на жительницу города Сальска Ростовской области. Причиной для уголовного преследования стала продажа несуществующего котенка породы сервал за 32 тыс. рублей жительнице Санкт-Петербурга.

Как пояснили в пресс-службе областного МВД, девушки познакомились в интернете. Толчком для общения послужило фото котенка размещенное в объявлении дончанки. Зная высокую цену котят с леопардовым окрасом и рысьими ушками жительница Сальска предложила хорошую скидку и попросила 32 тысячи рублей за котенка, которого, как показало в дальнейшем следствие, просто не было.

Женщины договорились встретиться в Москве для передачи питомца, но как только петербурженка перевела деньги, продавщица перестала выходить на связь, что и заставило покупательницу обратиться с заявлением в полицию.

По версии следствия 23-летняя жительница Сальска намерено выставила фотографии котенка, которого у нее не было. Получив за него деньги, она потратила их на личные нужды, предварительно избавившись от сим-карты.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В случае доказательства совершения преступления, жительнице Ростовской области грозит до 5 лет лишения свободы.

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