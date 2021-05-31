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31 мая 09:29
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новостей
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:25
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
08:55
Общество
Синоптик рассказал о погоде в последний день весны в Москве
08:55
Общество
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
08:55
Происшествия
Страшное ДТП с маршруткой и легковушкой произошло под Астраханью
08:54
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» вспомнил о травме, которая мешает ему разговаривать
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Дончанка продала петербуженке несуществующего кота за 32 тысячи рублей

Общество
Дончанка продала петербуженке несуществующего кота за 32 тысячи рублей
http://animal-store.ru

Ростов-на-Дону, 31 мая. Дело о «мошенничестве» завели донские полицейские на жительницу города Сальска Ростовской области. Причиной для уголовного преследования стала продажа несуществующего котенка породы сервал за 32 тыс. рублей жительнице Санкт-Петербурга.

Как пояснили в пресс-службе областного МВД, девушки познакомились в интернете. Толчком для общения послужило фото котенка размещенное в объявлении дончанки. Зная высокую цену котят с леопардовым окрасом и рысьими ушками жительница Сальска предложила хорошую скидку и попросила 32 тысячи рублей за котенка, которого, как показало в дальнейшем следствие, просто не было.

Женщины договорились встретиться в Москве для передачи питомца, но как только петербурженка перевела деньги, продавщица перестала выходить на связь, что и заставило покупательницу обратиться с заявлением в полицию. 

По версии следствия 23-летняя жительница Сальска намерено выставила фотографии котенка, которого у нее не было. Получив за него деньги, она потратила их на личные нужды, предварительно избавившись от сим-карты.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В случае доказательства совершения преступления, жительнице Ростовской области грозит до 5 лет лишения свободы. 

Ранее ФАН рассказывал, как жительница небольшого села в Белгородской области оказалась на грани бедности, взяв 14 микрозаймов чтобы вылечить своего кота.

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санкт-петербург ростов-на-дону кот мошенничество
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Все новости / Общество / Дончанка продала петербуженке несуществующего кота за 32 тысячи рублей
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