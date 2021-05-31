Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32

Вашингтон, 31 мая. Человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, если не выявить причины возникновения COVID-19, считает американский эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез.

Эксперт напомнил, что человечество переживает третью в XXI веке эпидемию или пандемию коронавируса после SARS и MERS.

«Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сообщил Хотез в эфире телеканала NBC News.

По его словам, следует изучить «возникновение вспышки» коронавируса, направив для этого эпидемиологов, вирусологов и других специалистов в китайский город Ухань, откуда началась эпидемия. Они должны собрать на месте необходимые для анализа образцы.

Хотез признал, что получить сведения о происхождении заболевания без сотрудничества с Китаем окажется проблематичным. В связи с этим он призвал «оказать сильное давление» на Пекин, включая санкции, чтобы «команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов» получила беспрепятственный доступ лабораториям, людям, животным и образцам.

Ранее сообщалось, что супруга одного из вирусологов из лаборатории в Ухане скончалась от коронавирусной инфекции в декабре 2019 года, до того, как началась пандемия. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимался расследованием источника происхождения вируса.