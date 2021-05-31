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07:53
Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
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Общество
Аналитики назвали марки машин с самыми агрессивными водителями
07:50
Общество
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
07:50
Общество
Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах
07:48
Происшествия
Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге
07:48
Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
07:46
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
07:44
Общество
Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник
07:42
Происшествия
ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае
07:28
Происшествия
Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском
07:23
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Мосбиржа открылась с повышения курса доллара
07:22
Политика
Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»
07:04
Политика
Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний
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Общество
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06:30
Новости Сирии
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии
06:29
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Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту
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Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32

  /   Обновлено: 31 мая 2021 07:36
Общество
Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 31 мая. Человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, если не выявить причины возникновения COVID-19, считает американский эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез.

Эксперт напомнил, что человечество переживает третью в XXI веке эпидемию или пандемию коронавируса после SARS и MERS.

«Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сообщил Хотез в эфире телеканала NBC News.

По его словам, следует изучить «возникновение вспышки» коронавируса, направив для этого эпидемиологов, вирусологов и других специалистов в китайский город Ухань, откуда началась эпидемия. Они должны собрать на месте необходимые для анализа образцы.

Хотез признал, что получить сведения о происхождении заболевания без сотрудничества с Китаем окажется проблематичным. В связи с этим он призвал «оказать сильное давление» на Пекин, включая санкции, чтобы «команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов» получила беспрепятственный доступ лабораториям, людям, животным и образцам.

Ранее сообщалось, что супруга одного из вирусологов из лаборатории в Ухане скончалась от коронавирусной инфекции в декабре 2019 года, до того, как началась пандемия. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимался расследованием источника происхождения вируса.

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сша китай эпидемия коронавирус
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