Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник

Уфа, 31 мая. Синоптики Башгидромета прогнозируют резкое ухудшение погоды в регионе в ближайшие сутки.

Во многие районы придет штормовой ветер силой до 17 метров в секунду. Местным рекомендуют оставаться дома и не отпускать детей одних. Если в случае непогоды вы оказались на улице, необходимо прятаться в надежных местах — подъезде, магазине, подземном переходе. Деревья и рекламные щиты представляют серьезную опасность. Также стоит избегать парковать под ними автомобили.

В Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о минусовой температуре в некоторых регионах России. В Новосибирской области в ближайшую ночь до минус двух градусов, в Томской и Кемеровской — до минус трех градусов, аналогичная ситуация в Алтайском крае.

Москва оказалась под влиянием скандинавского антициклона. Как сообщал RT, вероятность осадков сократится до минимума и «из-за облаков неуверенно выглянет солнце».