Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии

Идлиб, 31 мая. В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористических группировок. Об этом сообщает Центр по применению враждующих сторон в Сирии.

Боевики из запрещенных в РФ террористических организаций «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 продолжают открывать огонь по позициям сирийских правительственных войск на северо-западе страны. За сутки зафиксировано 22 обстрела в Идлибе, шесть обстрелов в Латакии, еще четыре обстрела в Алеппо и восемь — в провинции Хама, передавал RT.

Недавно в городе Эль-Баб на севере Сирии в провинции Алеппо сработало взрывное устройство, установленное в машине шариатского судьи группировки «Ахрар аш-Шам», входящей в состав протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА). Согласно турецким СМИ, при детонации получил тяжелые ранения мирный житель, находившийся рядом с машиной.

1 Организация запрещена на территории РФ.