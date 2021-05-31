Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту

Южно-Сахалинск, 31 мая. Группа подростков на Сахалине залезла на памятник японскому сумоисту Тайхо Коки, а одна молодая особа умудрилась усесться на его голову.

Telegram-канал «Поронайская звезда» утверждает, что памятник сумоисту был установлен за счет японской стороны. На его открытии присутствовал скульптор монумента Камада Тошио.

Сообщается, что уже установили личности хулиганов, родителей которых привлекут к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в махинациях с местами на кладбищах.