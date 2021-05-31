Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти

Вашингтон, 31 мая. Президент США Джо Байден провел воскресное утро в семейной церкви в Делавэре, где посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти.

Байден был замечен, обнимающим 15-летнего внука, сына Бо, Хантера, когда они шли недалеко от Сент-Джозеф на Брендивайне. Первая леди Джилл Байден несла цветы.

Семья президента также посетила мессу в церкви. Визит состоялся перед тем, как Байден должен был выступить с речью в честь Дня памяти.

Бо Байден проходил военную службу в Ираке. После возвращения в США работал генеральным прокурором штата Делавэр. Сын президента умер от рака в возрасте 46 лет 30 мая 2015 года, сообщает New York Post.

Ранее Байден опустился на колено во время встречи с американскими военными. Главе государства предложили сняться для совместной фотографии, ради которой он преклонил колено, несмотря на наличие стула рядом с ним. Им политик мог бы воспользоваться, если бы не хотел загораживать людей за собой на снимке.