Трамп заявил, что Байден разрушает США

Вашингтон, 31 мая. Экс-президент Дональд Трамп раскритиковал политику своего преемника Джо Байдена и заявил, что он «разрушает нашу страну».

Резкую критику бывшего президента вызвали действия новой администрации США по отношению к Китаю, Ближнему Востоку и кризису на южной границе. По словам Трампа, во время своей работы на посту президента у него «все было проработано с другими странами», но Байден разрушил все это.

«Все, что ему нужно было сделать, — это ничего не делать... Это просто безумие, что они сделали», — сообщил бывший американский лидер в эфире Newsmax «Демократия Дика Морриса».

Негодование республиканца вызвали недавние шаги Байдена: он отменил ряд иммиграционных программ Трампа, включая мексиканскую, которая подразумевала, что просители убежища пережидали судебный процесс в своей стране. По утверждению Трампа, эта программа почти покончила с торговлей людьми и наркоторговлей. Новый президент США же свел все усилия своего предшественника на нет.

Трамп не единственный, кого разочаровала политика демократа. Польский политолог Марек Кава заявил, что глубоко разочарован действиями новой администрации во взаимоотношениях с Россией, из-за которой Вашингтон оказался в позиции просителя.