Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11

Барнаул, 31 мая. Легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший рабочих, столкнулись на трассе в Первомайском районе Алтайского края. об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, число пострадавших в ДТП увеличилось до 11 человек, из них шестеро в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, еще пять человек получили легкие травмы и находятся на амбулаторном лечении

Напомним, приблизительно в 7:00 (3:00 мск) автомобиль Mazda на 2-м километре автодороги К-04 Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново допустил столкновение с автобусом Iveco, который принадлежит одному из предприятий. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.