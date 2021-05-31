Аналитики предсказали поведение цен на топливо до конца 2021 года

Москва, 31 мая. Подъема цен на бензин в России получится избежать благодаря изменениям формулы расчета демпфера.

Они, как рассказал глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в беседе с РИА Новости, вступили в силу в начале мая. Эксперт в преддверии проведения Петербургского международного экономического форума отметил, что хоть ограничение экспорта и может показаться нужной мерой при резком изменении цен, однако ручное управление может негативно повлиять на развитие отрасли нефтепереработки. Это уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек.

Недавно стало известно, что в Петербурге откроется 17 заправок газомоторного топлива. Завершить работы планируется в 2024 году.