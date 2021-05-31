КНДР назвала своего настоящего противника

Пхеньян, 31 мая. Противником КНДР является США, которые используют Южную Корею. Об этом сообщается в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

В статье северокорейского комментатора по международной политике Ким Мен Чхоля говорится, что гегемонические действия США являются поведением «глупого человека, который может выколоть себе глаза своим пальцем». Отмечается, что власти США и Южной Кореи используют свою агрессивность.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын ввел запрет на ношение узких джинсов, пирсинга, а также мужчинам запрещено отращивать длинные волосы. По его словам, они передают западную культуру, которая может сильно повлиять на местную молодежь. В официальной газете коммунистической партии сообщалось, что власти должны бороться с любыми проявлениями капитализма.